Zangrillo: “Con la carica virale che ha, a marzo Berlusconi sarebbe morto” (Di venerdì 11 settembre 2020) “La carica virale che caratterizzava il tampone di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile lo avrebbe ucciso. Lui lo sa. E non è una boutade per esagerare visto il personaggio di cui si parla, ma è un cercare di rimanere aderenti alla realtà”. Lo ha detto Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano e medico personale dell’ex Cavaliere, in un intervento alla trasmissione Piazzapulita su La7. “Diciamo che Briatore e Berlusconi sono in situazioni più che soddisfacenti, stanno bene, per loro credo che l’epilogo di questa malattia sia vicino”, ha aggiunto. Zangrillo, durante la trasmissione, è anche tornato sulle posizioni più volte espresse in questi mesi, e considerate da ... Leggi su tpi

