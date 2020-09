Zangrillo: “Berlusconi? Carica virale talmente elevata che a marzo-aprile lo avrebbe ucciso” (Di venerdì 11 settembre 2020) “La Carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l’esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa”. Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva del San Raffaele, non usa mezzi termini per raccontare la gravità e pericolistà del … L'articolo Zangrillo: “Berlusconi? Carica virale talmente elevata che a marzo-aprile lo avrebbe ucciso” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

