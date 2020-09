Zangrillo: “Berlusconi a marzo sarebbe morto” si potevano salvare quasi tutti (Di venerdì 11 settembre 2020) Il pofessor Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano e medico personale di Berlusconi, ammette implicitamente che molte vite in più si potevano salvare. Zangrillo berlusconi, foto gettyNon lo dice esplicitamente, non può farlo per la carica che ricopre, ma a leggere bene tra le righe di ciò che ha dichiarato Zangrillo, si gela il sangue. Perché se è vero, come lui ammette, che per esempio il suo paziente Silvio Berlusconi, con la stessa carica virale di oggi, a marzo sarebbe morto, allora vuol dire che in quei mesi molti pazienti sono stati lasciati morire perché gli ospedali erano impreparati alla pandemia. Senza se e senza ma. Vuol dire che con l’esperienza che hanno accumulato ospedali e medici, ... Leggi su chenews

PiazzapulitaLA7 : ++ 'La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile non avrebbe avu… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Zangrillo: 'A marzo-aprile #Berlusconi sarebbe morto' #ANSA - Corriere : Zangrillo: «Berlusconi? Dieci ore dopo poteva essere troppo tardi» - Floritmassimil1 : RT @stanzaselvaggia: Zangrillo: “A marzo Berlusconi sarebbe morto”. Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto i… - legenrehumain : RT @stanzaselvaggia: Zangrillo: “A marzo Berlusconi sarebbe morto”. Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo “Berlusconi Migranti: Conte, 'rafforzeremo pattugliamento in mare' Affaritaliani.it