XXXV Barbuti Festival, il bilancio degli organizzatori (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Si è appena conclusa nel centro storico di Salerno la XXXV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. E’ tempo quindi di bilanci per una delle rassegne di teatro estivo più longeve d’Italia, che si svolge ogni anno in una location quanto mai suggestiva, l’antica piazza longobarda ormai indissolubilmente legata al teatro all’aperto, dove una targa di ceramica ricorda l’ideatore, Peppe Natella. Ma quella che è appena terminata – oltre al numero progressivo che segna un traguardo importante – non è stata un’edizione ordinaria, per niente uguale alle altre e per molti aspetti straordinaria. Per la prima volta ci si è dovuti confrontare con ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : XXXV Barbuti Lo sbarco del 1943 ricoedato ai Barbuti a conclusione della rassegna di teatro. Gazzetta di Salerno Incontri, la danza contemporanea di scena ai Barbuti venerdì 4.

Venerdì 4 settembre 2020, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Borderline Danza e V ...

A SALERNO - Barbuti Festival, incontri con la danza contemporanea

Venerdì 4 settembre 2020, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Borderline Danza e V ...

Venerdì 4 settembre 2020, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Borderline Danza e V ...Venerdì 4 settembre 2020, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Borderline Danza e V ...