Wta Istanbul 2020: Tig elimina Peterson, Bouchard e Badosa avanti (Di venerdì 11 settembre 2020) Giornata di quarti di finale al torneo Wta di Istanbul 2020. Ad aprire il programma è stata Eugenie Bouchard, che è riuscita a battere anche la montenegrina Kovinic in tre set in rimonta col punteggio di 3-6 6-4 7-5, approdando così in semifinale. La francese ha dimostrato di poter sopperire ad alcune carenze di preparazione con la classe e l’esperienza, e ha dovuto faticare per venire a capo dell’avversaria, visto che in ciascuno dei tre set ha concesso un break in apertura alla Kovinic: la Bouchard, però, ha reagito alla grande alla distanza conquistando un successo che la metterà di fronte a Paula Badosa. La spagnola ha dovuto faticare contro Polona Hercog, riuscendo a vincere soltanto al terzo set col punteggio finale di 4-6 6-3 6-4. Anche in questo ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Giornata di quarti di finale al torneo Wta di. Ad aprire il programma è stata Eugenie, che è riuscita a battere anche la montenegrina Kovinic in tre set in rimonta col punteggio di 3-6 6-4 7-5, approdando così in semifinale. La francese ha dimostrato di poter sopperire ad alcune carenze di preparazione con la classe e l’esperienza, e ha dovuto faticare per venire a capo dell’avversaria, visto che in ciascuno dei tre set ha concesso un break in apertura alla Kovinic: la, però, ha reagito alla grande alla distanza conquistando un successo che la metterà di fronte a Paula. La spagnola ha dovuto faticare contro Polona Hercog, riuscendo a vincere soltanto al terzo set col punteggio finale di 4-6 6-3 6-4. Anche in questo ...

sportface2016 : #WtaIstanbul, ecco come sono andati i quarti di finale - sportface2016 : #WtaIstanbul 2020: programma, orari e ordine di gioco di sabato 12 settembre - LorenzoAndreol4 : Tre giorni consecutivi in compagnia di Eugenie #Bouchard fanno sempre piacere ?? Dall 12.00 in diretta su SuperTenn… - lastwordonsport : WTA Istanbul Quarterfinal Predictions Including Rebecca Peterson vs Patricia Maria Tig - - sportface2016 : Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 11 settembre al torneo #WTA di Istanbul. Si inizia alle ore 12.00 itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Istanbul WTA Istanbul: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE) LiveTennis.it Tennis, WTA Istanbul 2020: fuori tutte le teste di serie, semifinali Bouchard-Badosa e Martincova-Tig

Si sono giocati oggi i quarti di finale al torneo WTA International di Istanbul, che stanno vedendo delle situazioni particolarmente difficili da prevedere fino a pochi giorni fa. Andiamo a vedere che ...

TENNIS: TORNEO ISTANBUL. ELIMINATA LA HERCOG, BADOSA IN SEMIFINALE

ISTANBUL (TURCHIA) - Polona Hercog si ferma ai quarti nel "Ten Bnp Paribas Tennis Championships" (Wta International - 202.250 dollari di montepremi) che si disputa sui campi in terra rossa di ...

Si sono giocati oggi i quarti di finale al torneo WTA International di Istanbul, che stanno vedendo delle situazioni particolarmente difficili da prevedere fino a pochi giorni fa. Andiamo a vedere che ...ISTANBUL (TURCHIA) - Polona Hercog si ferma ai quarti nel "Ten Bnp Paribas Tennis Championships" (Wta International - 202.250 dollari di montepremi) che si disputa sui campi in terra rossa di ...