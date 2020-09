Wonder Woman 1984 in uscita a Natale, il film con Gal Gadot rinviato di nuovo (Di venerdì 11 settembre 2020) L'uscita di Wonder Woman 1984 è stata ufficialmente rinviata: il film con Gal Gadot arriverà a Natale e non più a ottobre, come inizialmente previsto. Wonder Woman 1984 ha una nuova data di uscita: a Natale 2020 il sequel del film con Gal Gadot diretto da Patty Jenkins, dovrebbe arrivare nelle sale, dopo che la release inizialmente prevista ad ottobre è stata posticipata. Come riporta Variety, a causa della pandemia di Covid-19 Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale proprio il 25 dicembre 2020, come si evince dalle parole di Toby Emmerich, presidente di Warmer Bros. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 settembre 2020) L'diè stata ufficialmente rinviata: ilcon Galarriverà ae non più a ottobre, come inizialmente previsto.ha una nuova data di: a2020 il sequel delcon Galdiretto da Patty Jenkins, dovrebbe arrivare nelle sale, dopo che la release inizialmente prevista ad ottobre è stata posticipata. Come riporta Variety, a causa della pandemia di Covid-19arriverà nelle sale proprio il 25 dicembre 2020, come si evince dalle parole di Toby Emmerich, presidente di Warmer Bros. ...

