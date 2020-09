Wim Wenders ricorda l'audizione "senza speranza" con Michelle Williams (Di venerdì 11 settembre 2020) Wim Wenders non ama i casting, ma l'incontro con Michelle Williams in una sessione senza speranza lo ha spinto a ingaggiarla per La terra dell'abbondanza. Il regista Wim Wenders ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera nel corso di un evento organizzato dalla Mostra del Cinema di Venezia ricordando la sessione di casting senza speranza con una giovanissima Michelle Williams. Wim Wenders ha partecipato all'incontro "Life Through a Different Lens: Contactless Connections", evento virtuale organizzato da Venezia 2020 con Mastercard in cui ha ricordato i suoi esordi svelando: "Non avevo intenzione di diventare regista. Volevo diventare un sacco di cose, dal prete a ... Leggi su movieplayer

MastercardIT : La regista #GiaCoppola racconta da cosa può nascere l'ispirazione e come poterla trasformare in cinema. Guarda la c… - MastercardIT : Inizia ora la conversazione con #ClaireDenis, ultimo appuntamento con le Conversation Series di #Mastercard alla… - sfiorata82 : RT @MastercardEU: Siamo entusiasti di poter parlare con il vincitore del Premio Oscar #SamRockwell dei suoi ruoli iconici e della sua visio… - Miki_2313 : RT @MastercardEU: Siamo entusiasti di poter parlare con il vincitore del Premio Oscar #SamRockwell dei suoi ruoli iconici e della sua visio… - LoveCanYaman : RT @canyamanitalian: Nuova foto postata da Can ???? 'Il mondo è a colori, ma la realtà è in bianco e nero' • [Wim Wenders] Ecco la nostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Wim Wenders Wim Wenders, "faccio un film su architetto svizzero Peter Zumthor" swissinfo.ch Wim Wenders ricorda l'audizione "senza speranza" con Michelle Williams

Wim Wenders ha partecipato all'incontro "Life Through a Different Lens: Contactless Connections", evento virtuale organizzato da Venezia 2020 con Mastercard in cui ha ricordato i suoi esordi svelando: ...

Pupi Avati: «Dopo Pozzetto potrei riuscire a far recitare un ruolo drammatico a Checco Zalone»

«Nel mio prossimo film: Renato in versione drammatica vi sorprenderà». Al regista bolognese assegnato a Venezia 77 il premio Robert Bresson 2020 - di Nino Luca, inviato a Venezia /CorriereTv «Ormai il ...

Wim Wenders ha partecipato all'incontro "Life Through a Different Lens: Contactless Connections", evento virtuale organizzato da Venezia 2020 con Mastercard in cui ha ricordato i suoi esordi svelando: ...«Nel mio prossimo film: Renato in versione drammatica vi sorprenderà». Al regista bolognese assegnato a Venezia 77 il premio Robert Bresson 2020 - di Nino Luca, inviato a Venezia /CorriereTv «Ormai il ...