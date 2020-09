Willy, Sallusti ridicolizza la Moual sul razzismo. E lei si difende in modo goffo (video) (Di venerdì 11 settembre 2020) Scontro in diretta tv tra la giornalista di origini marocchine Karima Moual e il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti. Ospiti entrambi di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, i due hanno battibeccato sulla tesi del presunto razzismo dietro al brutale omicidio di Willy Monteiro Duarte. Tesi che anche la Moual si ostinava a voler tenere sul tavolo, sebbene non ci siano elementi a sostegno. “Mi permetto di correggere quello che ho sentito”, è quindi intervenuto Sallusti, ricordando che “non è che non ci sono sufficienti elementi per dire che è un episodio di razzismo. Non ci sono proprio elementi“. Lo scontro sul razzismo nell’omicidio di Willy Moual non ha preso ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Scontro in diretta tv tra la giornalista di origini marocchine Karimae il direttore del Giornale, Alessandro. Ospiti entrambi di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, i due hanno battibeccato sulla tesi del presuntodietro al brutale omicidio diMonteiro Duarte. Tesi che anche lasi ostinava a voler tenere sul tavolo, sebbene non ci siano elementi a sostegno. “Mi permetto di correggere quello che ho sentito”, è quindi intervenuto, ricordando che “non è che non ci sono sufficienti elementi per dire che è un episodio di. Non ci sono proprio elementi“. Lo scontro sulnell’omicidio dinon ha preso ...

