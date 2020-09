Willy, sabato il funerale. Il padre di Pincarelli: “Mio figlio? Un po’ di galera forse lo raddrizza” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Mario si è rovinato: quando è cominciata quella rissa lui ha preso le parti di quel Belleggia, quello che ha cantato… Sono tutti responsabili, ma quel cretino che ha chiesto aiuto ai fratelli Bianchi…la lite ormai era finita”. Stefano Pincarelli riassume così il sabato sera in cui è morto Willy Duarte. Suo figlio Mario è uno degli arrestati, ora in carcere. Repubblica lo ha raggiunto nella sua casa di Artena, in provincia di Roma, strappandogli qualche considerazione sulle accuse che coinvolgono il figlio: “Non è un santo, è un ragazzo irrequieto, esce e beve tutte le sere ma al lavoro è il numero uno”. Quella sera, racconta, “è tornato a casa alle 4.30 e mi ha detto solo questo: dì a ... Leggi su ilfattoquotidiano

