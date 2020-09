Willy, nuove testimonianze al vaglio. Domani Conte ai funerali (Di venerdì 11 settembre 2020) Almeno cinque nomi sono stati messi a disposizione della procura di Velletri dai difensori dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi . Si tratta di persone che erano presenti la notte tra sabato e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Almeno cinque nomi sono stati messi a disposizione della procura di Velletri dai difensori dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi . Si tratta di persone che erano presenti la notte tra sabato e ...

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Giustizia per Willy: chi ha visto parli. I funerali saranno privati per evitare nuove tensioni (di E. Izzo) - FarodiRoma : Giustizia per Willy: chi ha visto parli. I funerali saranno privati per evitare nuove tensioni (di E. Izzo) - CretellaRoberta : Omicidio di Willy, sabato i funerali a Paliano, nuovi indagati: Invito della famiglia, in maglia bianca alla cerimo… - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: L'omicidio di Willy, Chiara Ferragni e la riflessione virale su cultura della violenza e fasc… - _digibrain : L’omicidio di Willy, Chiara Ferragni e la riflessione virale su cultura della violenza e fascismo parlano di nuove… -