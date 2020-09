Willy, la Procura cambia il capo d’imputazione per i quattro arrestati: è omicidio volontario (Di venerdì 11 settembre 2020) La Procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione per i 4 arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di Colleferro: da omicidio preterintenzionale in omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Intanto, sempre oggi, 11 settembre, gli inquirenti hanno disposto la chiusura per cinque giorni della palestra Millennium Sporting Center di Lariano frequentata di fratelli Bianchi, tra gli arrestati per l’omicidio di Willy. Il motivo? «Gravi violazioni di natura amministrativa». Sono queste le anomalie riscontrate e che renderanno la struttura inagibile fino a nuovo ordine. Il provvedimento ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) Ladi Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, hatoimputazione per i 4per l’diMonteiro Duarte, il ragazzo di Colleferro: dapreterintenzionale inaggravato dai futili motivi. Intanto, sempre oggi, 11 settembre, gli inquirenti hanno disposto la chiusura per cinque giorni della palestra Millennium Sporting Center di Lariano frequentata di fratelli Bianchi, tra gliper l’di. Il motivo? «Gravi violazioni di natura amministrativa». Sono queste le anomalie riscontrate e che renderanno la struttura inagibile fino a nuovo ordine. Il provvedimento ...

