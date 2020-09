Willy il principe di Bel Air, Will Smith annuncia la reunion per i 30 anni (Di venerdì 11 settembre 2020) Il 10 settembre 1990 l’emittente statunitense NBC trasmetteva la prima puntata di Willy, il principe di Bel-Air, serie diventata un vero e proprio cult tra i giovani cresciuti negli anni ’90 e che ha fatto da trampolino di lancio per la fortunata carriera del protagonista, Will Smith. Un simile traguardo va festeggiato e infatti l’attore posta sui social una foto con il cast della sit-com, escluso chiaramente il compianto James Avery che interpretava zio Philip, e annuncia uno speciale in arrivo per HBO Max. in riproduzione.... La foto della reunion Ci sono (quasi) tutti nello scatto ... Leggi su tvzap.kataweb

