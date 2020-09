Willy il principe di Bel Air, Will Smith annuncia la reunion per i 30 anni (Di venerdì 11 settembre 2020) Il 10 settembre 1990 l’emittente statunitense NBC trasmetteva la prima puntata di Willy, il principe di Bel-Air, serie diventata un vero e proprio cult tra i giovani cresciuti negli anni ’90 e che ha fatto da trampolino di lancio per la fortunata carriera del protagonista, Will Smith. Un simile traguardo va festeggiato e infatti l’attore posta sui social una foto con il cast della sit-com, escluso chiaramente il compianto James Avery che interpretava zio Philip, e annuncia uno speciale in arrivo per HBO Max. in riproduzione.... La foto della reunion Ci sono (quasi) tutti nello scatto ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 11 settembre 2020) Il 10 settembre 1990 l’emittente statunitense NBC trasmetteva la prima puntata di, ildi Bel-Air, serie diventata un vero e proprio cult tra i giovani cresciuti negli’90 e che ha fatto da trampolino di lancio per la fortunata carriera del protagonista,. Un simile traguardo va festeggiato e infatti l’attore posta sui social una foto con il cast della sit-com, escluso chiaramente il compianto James Avery che interpretava zio Philip, euno speciale in arrivo per HBO Max. in riproduzione.... La foto dellaCi sono (quasi) tutti nello scatto ...

NetflixIT : Il 20 settembre di 27 anni fa Willy, il principe di Bel-Air è arrivato in Italia. Insieme a una sigla che si può se… - onedsaremylife : RT @NetflixIT: Il 20 settembre di 27 anni fa Willy, il principe di Bel-Air è arrivato in Italia. Insieme a una sigla che si può sentire anc… - matteomancini83 : RT @NetflixIT: Il 20 settembre di 27 anni fa Willy, il principe di Bel-Air è arrivato in Italia. Insieme a una sigla che si può sentire anc… - Annachi68302441 : RT @NetflixIT: Il 20 settembre di 27 anni fa Willy, il principe di Bel-Air è arrivato in Italia. Insieme a una sigla che si può sentire anc… - Soniarozza2 : RT @NetflixIT: Il 20 settembre di 27 anni fa Willy, il principe di Bel-Air è arrivato in Italia. Insieme a una sigla che si può sentire anc… -