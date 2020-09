Willy il Principe di Bel-Air la reunion per HBO Max anticipata su Instagram da Will Smith che incontra Janet Hubert (Di venerdì 11 settembre 2020) Wil Smith anticipa su Instagram la reunion di Willy il Principe di Bel-Air in arrivo su HBO Max e svela l’inedito incontro con la prima zia Vivian (con cui litigò) Nemmeno il tempo di annunciare la versione drama che Willy il Principe di Bel-Air continua a far parlare di sè. A pochi giorni dall’ordine per due stagioni da parte di Peacock della versione drama della sit-com (qui tutti i dettagli), Will Smith ha pubblicato alcune foto su Instagram per anticipare l’attesa reunion della comedy in lavorazione per HBO Max, piattaforma streaming di Warner Media. Will Smith con Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons ... Leggi su dituttounpop

