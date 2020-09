Willy, il post sugli arrestati a Colleferro: 'Li ho incontrati e ho avuto paura' (Di venerdì 11 settembre 2020) 'I ragazzi alla ribalta delle cronache sono stati anche da me, era una sera d'inizio estate. È stata una mezz'ora, sul tardi, e non è successo nulla di particolare. Eppure, tutti i presenti, quella ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 settembre 2020) 'I ragazzi alla ribalta delle cronache sono stati anche da me, era una sera d'inizio estate. È stata una mezz'ora, sul tardi, e non è successo nulla di particolare. Eppure, tutti i presenti, quella ...

LegaSalvini : WILLY MONTEIRO DUARTE, #SALVINI: 'RAGAZZO D'ORO UCCISO DA ESSERI DISUMANI'. ANCHE BALOTELLI METTE UN 'LIKE' - Tg3web : Spaccio, risse e denunce: la vita violenta dei quattro giovani in carcere per il brutale omicidio di Willy a Collef… - waitingfvrjamie : @il_latinista @Fedez Fedez e Ferragni hanno solo repostato un post in cui si parlava anche di fascismo, la loro non… - leggoit : Willy, il post sugli arrestati a #colleferro: «Li ho incontrati e ho avuto paura» - Stefano_Steve85 : @leonzan75 semplicemente la ferragni ha fatta un post, accusando la mentalità fascista, riferendosi alla vicenda di… -