Willy è stato ucciso «volontariamente». Lo dice l'autopsia (Di venerdì 11 settembre 2020) Chi ha ucciso Willy Monteiro Duarte con «colpi assestati e non casuali», come certifica l'esame autoptico, sapeva quello che stava facendo. Ecco perché l'accusa nei confronti dei quattro arrestati e di eventuali altre persone coinvolte è cambiata da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario (doloso), con l'aggravante dei futili motivi. Il pm Luigi Paoletti ha modificato ieri il capo di imputazione, e per gli indagati Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, in caso di condanna, si prospetta ora … Continua L'articolo Willy è stato ucciso «volontariamente». Lo dice l'autopsia proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Willy stato Omicidio di Willy Monteiro Duarte, lo sfogo del ristoratore: "Lui è stato più coraggioso di me" Repubblica Roma Il M5S ribolle fra la ricerca di una guida, Caseleggio e il rischio di uno strappo

AGI - Chat parlamentari M5s in ebollizione per il ‘blitz’ di ieri di Casaleggio a Roma. “E’ arrivato alla Camera per incontrare la comunicazione senza neanche avvisare il capogruppo”, lo sfogo di uno ...

Willy, per i pm si tratta di "omicidio volontario". Ai funerali anche Conte

Willy Monteiro Duarte è morto a causa di "molteplici traumi", causati da colpi violenti e ripetuti. Dunque non può trattarsi di omicidio preterintenzionale, bensì l'ipotesi più plausibile è che il bra ...

