Willy | branco accusato di omicidio volontario

(Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 11 SET - La procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione per i 4 arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte: da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario aggravato da futili motivi.

(ANSA) - ROMA, 11 SET - La procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione per i 4 arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte: da omicidio ...

Willy, ora il reato contestato è omicidio volontario aggravato da futili motivi

È cambiato il reato per cui sono accusati i fratelli Marco e Gabrielle Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia: da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario aggravato da futili motivi.

