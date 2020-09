Willy ammazzato dal calcio fatale di Bianchi, parla la testimone: “Mi è morto fra le braccia” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il racconto agghiacciante delle giovani soccorritrici di Willy: il calcio fatale nell’addome di Gabriele Bianchi che ha tolto il respiro alla vittima “Gabriele Bianchi ha sferrato a Willy un calcione all’addome che l’ha fatto cadere a terra e non lo ha fatto più respirare, poi tutti, lui, il fratello più piccolo Marco, Mario Pincarelli e … L'articolo Willy ammazzato dal calcio fatale di Bianchi, parla la testimone: “Mi è morto fra le braccia” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Palermo omaggia con un concerto Willy Monteiro, il ragazzo ucciso nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, vicino Roma. Domenica 13 settembre alle 20, ospite dell'Alloro Fest, nel Giardino dei ...

Omicidio Colleferro, la sorella di Willy: "Il cellulare squillava a vuoto l’ho chiamato mentre moriva"

"Sabato notte Willy, come faceva sempre, appena uscito dal lavoro nell'hotel di Artena è venuto a casa. Si è fatto la doccia, si è cambiato e poi è uscito con gli amici, ragazzi di qui, di Paliano, ch ...

