Will Smith annuncia la reunion per i 30 anni del "Principe di Bel Air". I fan in estasi: "È storia" (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono passati trent'anni da quel 10 settembre del 1990, quando andò in onda la prima puntata di "Willy il Principe di Bel Air". In occasione del 30esimo anniversario della serie, Will Smith ha pubblicato sui social uno scatto con il cast e ha annunciato: "Una vera reunion della famiglia Banks arriverà presto su HBOmax!".L'annuncio dell'attore ha mandato in estasi i fan: "Questa reunion è epica! Trent'anni? Sarà davvero speciale", si legge in un commento sotto la foto su Instagram. "Sono cresciuto guardando questa famiglia", scrive un altro utente. "Questa serie è iconica.

