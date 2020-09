Will Smith annuncia la reunion del cast di “Willy, in principe di Bel-Air” per festeggiare i 30 anni della serie tv (Di venerdì 11 settembre 2020) Una foto, l’annuncio e l’appuntamento in tv con uno speciale nel giorno del Ringraziamento in America, il 26 novembre. I fan della serie tv cult “Willy, il principe di Bel-Air” sono al settimo cielo perché il protagonista Will Smith ha pubblicato la foto della reunion del cast, a sorpresa, scrivendo: “Oggi sono esattamente 30 anni da quando ha debuttato ‘The Fresh Prince of Bel-Air‘ – scrive Will Smith sui social – Quindi stiamo facendo qualcosa per tutti voi. Presto arriverà una vera reunion della famiglia Banks su HBO Max! RIP James”. Il ricordo finale è per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Una foto, l’annuncio e l’appuntamento in tv con uno speciale nel giorno del Ringraziamento in America, il 26 novembre. I fantv cult “y, ildi Bel-Air” sono al settimo cielo perché il protagonistaha pubblicato la fotodel, a sorpresa, scrivendo: “Oggi sono esattamente 30da quando ha debuttato ‘The Fresh Prince of Bel-Air‘ – scrivesui social – Quindi stiamo facendo qualcosa per tutti voi. Presto arriverà una verafamiglia Banks su HBO Max! RIP James”. Il ricordo finale è per ...

