Whirlpool, gli operai napoletani tornano in piazza: Si convochi il tavolo al Ministero (Di venerdì 11 settembre 2020) Cortei dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Gli operai sono partiti alle 10 in corteo partendo dalla fabbrica di via Argine e muovendo in direzione del centro cittadino. “Vogliamo che il tavolo ministeriale abbia una data e che il Governo porti l’unica soluzione credibile per noi e per il futuro del Paese: la Whirlpool rimane a Napoli e rispetta gli accordi”, spiegano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Black300Joe : @Mastrangelo631 Occupiamoci di Ex Embraco Whirlpool e milioni di posti di lavoro a rischio perché il lavoro ha pers… - nerocavallo1 : @La7tv Vada fare il primo tour tra gli operai della Whirlpool. Sempre se ha le palle. - zazoomblog : Whirlpool nel silenzio delle istituzioni il “parroco di strada” incontra gli operai - #Whirlpool #silenzio #delle - nerocavallo1 : @Agenzia_Ansa La CREDULITÀ PASSA DA NON PRENDERE PER IL CULO GLI OPERAI DELLA WHIRLPOOL, aveva garantito che nessun… - nerocavallo1 : @fattoquotidiano Il Pilato ha fatto il suo ingresso nella Confindustria, ovviamente si è lavorato le mani della Whi… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool gli Napoli: lavoratori Whirlpool in corteo dalle 10 Ottopagine Ecco il nuovo frigorifero 4 porte Whirlpool W Collection: un mix di ...

Nato per ispirare, con il suo design elegante e la sua tecnologia all’avanguardia, il nuovo frigorifero 4 porte Whirlpool W Collection è molto più che un semplice frigorifero. Complemento di arredo, e ...

Il ministro del lavoro a Pomigliano: “Capacità, aiuti e servizi sociali contro la crisi”

Nella tana del lupo, nel polo delle grandi fabbriche in crisi, delle tante vertenze. Quando ieri sera il ministro del lavoro e delle politiche sociali è approdato a Pomigliano l’impatto è stato di que ...

Nato per ispirare, con il suo design elegante e la sua tecnologia all’avanguardia, il nuovo frigorifero 4 porte Whirlpool W Collection è molto più che un semplice frigorifero. Complemento di arredo, e ...Nella tana del lupo, nel polo delle grandi fabbriche in crisi, delle tante vertenze. Quando ieri sera il ministro del lavoro e delle politiche sociali è approdato a Pomigliano l’impatto è stato di que ...