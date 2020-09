Wasteland 3 non vi permette di chiamare il vostro personaggio "Karen", ma è un problema che riguarda Xbox (Di venerdì 11 settembre 2020) Chi di voi bazzica la rete da qualche anno, conoscerà sicuramente "Karen". Per i più sprovveduti potrebbe essere semplicemente il nome di una ragazza, ma il suo significato è particolare.Con "Karen", si è soliti indicare una persona, solitamente una donna adulta di ceto medio-alto che guarda tutti dall'alto in basso, specialmente le minoranze etniche e pretende di avere l'ultima parola su tutto, specialmente negli esercizi commerciali dove si rifiuta di seguire le indicazioni dei commessi, esigendo di parlare direttamente con i responsabili e i superiori. Questa è la tipica "Karen".Diciamo che, nella cultura popolare moderna, chiamare qualcuno "Karen" è paragonabile ad un insulto medio-debole, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 settembre 2020) Chi di voi bazzica la rete da qualche anno, conoscerà sicuramente "". Per i più sprovveduti potrebbe essere semplicemente il nome di una ragazza, ma il suo significato; particolare.Con "", si; soliti indicare una persona, solitamente una donna adulta di ceto medio-alto che guarda tutti dall'alto in basso, specialmente le minoranze etniche e pretende di avere l'ultima parola su tutto, specialmente negli esercizi commerciali dove si rifiuta di seguire le indicazioni dei commessi, esigendo di parlare direttamente con i responsabili e i superiori. Questa; la tipica "".Diciamo che, nella cultura popolare moderna,qualcuno "; paragonabile ad un insulto medio-debole, ...

