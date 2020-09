Wanda Nara, ma… Due striscette al posto del reggiseno. Stavolta le bombe esplodono davvero (Di venerdì 11 settembre 2020) Non è certamente il miglior periodo per la famiglia Icardi, tanto meno per Wanda Nara, costretta al lockdown dopo che il marito Mauro è risultato positivo al virus che ha cambiato radicalmente anche la vita dei volti più noti. Recentemente avevamo visto la showgirl al centro delle polemiche per la presunta furia dell’ex marito Maxi Lopez, che si era pronunciato profondamente preoccupato per la salute dei suoi figli in seguito all’esposizione al Coronavirus. La vicenda si è poi placata e sia Wanda Nara che Mauro Icardi hanno testimoniato di aver assunto stringenti misure al fine di limitare il più possibile la circolazione del virus e i contagi che potrebbero derivarne. Attualmente la famiglia starebbe trascorrendo la quarantena nella super lussuosa residenza ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 11 settembre 2020) Non è certamente il miglior periodo per la famiglia Icardi, tanto meno per, costretta al lockdown dopo che il marito Mauro è risultato positivo al virus che ha cambiato radicalmente anche la vita dei volti più noti. Recentemente avevamo visto la showgirl al centro delle polemiche per la presunta furia dell’ex marito Maxi Lopez, che si era pronunciato profondamente preoccupato per la salute dei suoi figli in seguito all’esposizione al Coronavirus. La vicenda si è poi placata e siache Mauro Icardi hanno testimoniato di aver assunto stringenti misure al fine di limitare il più possibile la circolazione del virus e i contagi che potrebbero derivarne. Attualmente la famiglia starebbe trascorrendo la quarantena nella super lussuosa residenza ...

Sabylz : A CHE SERVONO I FIGLI - WANDA NARA SI FA FOTOGRAFARE IN POSE SEXY DAL FIGLIO - ludocorri : RT @AntonioBatigol: Wanda Nara che si fa fotografare il culo dal figlio mi fa più senso dell ingresso nel panorama culturale, sociale ed ec… - antoniopatrizzi : RT @_DAGOSPIA_: A CHE SERVONO I FIGLI - WANDA NARA SI FA FOTOGRAFARE IN POSE SEXY DAL FIGLIO - DavMon76 : RT @_DAGOSPIA_: A CHE SERVONO I FIGLI - WANDA NARA SI FA FOTOGRAFARE IN POSE SEXY DAL FIGLIO - Leaderdelsettor : RT @_DAGOSPIA_: A CHE SERVONO I FIGLI - WANDA NARA SI FA FOTOGRAFARE IN POSE SEXY DAL FIGLIO -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Maxi Lopez accusa Wanda Nara: «I nostri due figli positivi, colpa del tuo viaggio a Ibiza con Icardi» Corriere della Sera "Wanda Nara si fa fare le foto al lato b dal figlio", il "Sun" accusa lady Icardi

Addirittura il "The Sun" va all'attacco di Wanda Nara. Lo fa in un articolo dedicato alla showgirl argentina, in cui appunto la prorompente moglie di Mauro Icardi viene accusata di sfruttare il figlio ...

Wanda Nara “Si fa fare le foto al c*lo dal figlio”/ Bufera su lady Icardi e..

Wanda Nara “Si fa fare le foto al culo dal figlio”, dopo il servizio del The Sun, scoppia la bufera su lady Icardi e non solo Wanda Nara sotto accusa. Sappiamo bene che non è una novità perché Lady Ic ...

Addirittura il "The Sun" va all'attacco di Wanda Nara. Lo fa in un articolo dedicato alla showgirl argentina, in cui appunto la prorompente moglie di Mauro Icardi viene accusata di sfruttare il figlio ...Wanda Nara “Si fa fare le foto al culo dal figlio”, dopo il servizio del The Sun, scoppia la bufera su lady Icardi e non solo Wanda Nara sotto accusa. Sappiamo bene che non è una novità perché Lady Ic ...