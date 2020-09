Volontariato | sabato a Roma la Biblioteca vivente della Uldm Lazio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 settembre 2020), 11 set. (Adnkronos) - Unadove ci sono libri da prendere in prestito, un catalogo dei titoli ampio ed eterogeneo, uno spazio dedicato alla lettura, iri e i lettori. Ma con una differenza: i volumi non sono cartacei ma si incontrano persone in carne ed ossa che raccontano a propria esperienza di vita ai lettori. Persone appartenenti a minoranze spesso discriminate, rese fragili da contesti sociali escludenti e iper-competitivi: rifugiati, disabili, ex-detenuti, appartenenti alla comunità Rom e al mondo Lgbtq+. E' la, un'iniziativa in programma domenica prossima, 13 dicembre, a, a partire dalle 17.00, presso il Monk, in via Giuseppe Mirri, 35. Ad organizzarla la Uildmonlus, espressione territoriale ...