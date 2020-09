Volley | Malagò | “Caso Lloyd? Molto triste non riconoscere diritto di diventare madre”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 settembre 2020) “La vicenda di Carlimette unazza infinita“. Queste le prime parole del presidente del CONI Giovanni Malagò in merito agli insulti social indirizzati alla pallavolista, capitana di Casalmaggiore. La sua unica colpa, secondo diversi tifosi che l’hanno bersagliata di critiche, sarebbe quella di essere rimasta incinta. “Un conto è che il tifoso esprime il suo giudizio sul fatto che l’atleta non può rispettare un contratto attraverso le sue prestazioni, ma come si fa a nonuna una donna dimadre?” ha aggiunto Malagò a margine di un evento al Coni.