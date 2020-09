Volley femminile | Lloyd insultata perché rimasta incinta Malagò | “Tristezza infinita”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 settembre 2020) La pallavolista della VBC Casalmaggiore, Carli, è statasui social da alcuni haters soltanto perché èa pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, appreso della vicenda, ha voluto esprimere il suo parere: “La vicenda di Carlimette una tristezza infinita. Un conto e’ che il tifoso esprime il suo giudizio sul fatto che l’atleta non puo’ rispettare un contratto attraverso le sue prestazioni, ma come si fa a non riconoscere un diritto a una donna di diventare madre?”. La società, la squadra e tutto lo staff, ovviamente, hanno immediatamente preso le difese di, che ha anche parlato con il presidente Massimo Boselli, ricevendo ...