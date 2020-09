Visite mediche Tatarusanu, il portiere è arrivato a «La Madonnina» – VIDEO (Di venerdì 11 settembre 2020) Visite mediche Tatarusanu, il portiere è arrivato a «La Madonnina»: nelle prossime ore ci saranno le firme sul contratto Ciprian Tatarusanu è arrivato a Milano. Il portiere ormai ex Lione si è sottoposto a tampone, come da protocollo, nei giorni scorsi. Da qualche minuto il nuovo calciatore del Milan è arrivato alla clinica «La Madonnina» per effettuare le Visite mediche. Nel pomeriggio ci sarà l’idoneità, poi il giocatore si recherà a Casa Milan per firmare il contratto. Le parti hanno trovato un’intesa triennale con un indennizzo pagato dai rossoneri al Lione. A breve il ... Leggi su calcionews24

