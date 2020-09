Violenza sessuale su due minorenni, i giovani arrestati dalla polizia di Matera incastrati dalle immagini delle telecamere della villa (Di venerdì 11 settembre 2020) Hanno agito con Violenza e intimidazione i quattro giovani arrestati a Marconia di Pisticci, in provincia di Matera, per lo stupro di gruppo di cui sono state vittime due ragazze inglesi di 15 anni nella notte tra il 7 e l’8 settembre scorsi. L’ordinanza è stata emessa dal gip Angelo Onorati del Tribunale di Matera che, in considerazione delle modalità con cui si sono svolti i fatti e delle condotte messe in atto, ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato. Il fatto è avvenuto durante una festa in una villa alla periferia della frazione marina di Pisticci. Era stata organizzata una festa di compleanno all’americana dove chi voleva poteva entrare. Tra i partecipanti c’erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Hanno agito cone intimidazione i quattroa Marconia di Pisticci, in provincia di, per lo stupro di gruppo di cui sono state vittime due ragazze inglesi di 15 anni nella notte tra il 7 e l’8 settembre scorsi. L’ordinanza è stata emessa dal gip Angelo Onorati del Tribunale diche, in considerazionemodalità con cui si sono svolti i fatti econdotte messe in atto, ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato. Il fatto è avvenuto durante una festa in unaalla periferiafrazione marina di Pisticci. Era stata organizzata una festa di compleanno all’americana dove chi voleva poteva entrare. Tra i partecipanti c’erano ...

fattoquotidiano : Violenza sessuale di gruppo su due minorenni a Matera. Le vittime sono turiste inglesi - AMorelliMilano : VIOLENZA CHOC! Marocchino 17enne irrompe in casa sua per rapinarla. Poi l’aggressione e la #violenza sessuale. La d… - poliziadistato : A Matera in corso arresti dei presunti responsabili di violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confront… - ilfattovideo : Violenza sessuale su due minorenni, i giovani arrestati dalla polizia di Matera incastrati dalle immagini delle tel… - Noovyis : (Violenza sessuale su due minorenni, i giovani arrestati dalla polizia di Matera incastrati dalle immagini delle te… -