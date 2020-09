VIDEO | Regionali Campania, Toninelli e Ciarambino: “Stop pedaggio tangenziale di Napoli” (Di venerdì 11 settembre 2020) NAPOLI – Il Movimento 5 Stelle vuole cancellare il pedaggio che si paga per percorrere la tangenziale di Napoli. La proposta e’ stata rilanciata stamattina, durante un flash-mob in largo Berlinguer, dalla candidata alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino e dal senatore Danilo Toninelli, ex ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti nel primo governo Conte. “Quella di Napoli – ha ricordato Toninelli – e’ l’unica tangenziale in Italia a pagamento. Il paradosso nel paradosso e’ che a gestirla siano quella famiglia Benetton e quella societa’, la Aspi, a cui finalmente, lottando duramente, stiamo togliendo la gestione delle autostrade”. Toninelli ha assicurato che i cittadini napoletani potranno “sicuramente vedere una riduzione di quel costo, un euro da pagare ogni giorno sia all’andata che al ritorno, ma il nostro obiettivo e’ cancellare completamente il pedaggio. I colpevoli di questa situazione sono coloro, sia di centrosinistra che di centrodestra, che per decenni hanno dato la concessione a Cirino Pomicino, politico di fin troppo lungo corso, e poi, tra il 2007 e il 2008, gli hanno messo anche il macigno di protezione della legge. Noi stiamo smantellando tutto, lo abbiamo fatto con il decreto Genova, e il nuovo modello tariffario fa cose rivoluzionarie: ti dice che se guadagni piu’ di quanto c’e’ scritto nel contratto non ti tieni in tasca i soldi ma li ridai ai cittadini e soprattutto che se non fai manutenzione paghi le penali”. Leggi su dire (Di venerdì 11 settembre 2020) NAPOLI – Il Movimento 5 Stelle vuole cancellare il pedaggio che si paga per percorrere la tangenziale di Napoli. La proposta e’ stata rilanciata stamattina, durante un flash-mob in largo Berlinguer, dalla candidata alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino e dal senatore Danilo Toninelli, ex ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti nel primo governo Conte. “Quella di Napoli – ha ricordato Toninelli – e’ l’unica tangenziale in Italia a pagamento. Il paradosso nel paradosso e’ che a gestirla siano quella famiglia Benetton e quella societa’, la Aspi, a cui finalmente, lottando duramente, stiamo togliendo la gestione delle autostrade”. Toninelli ha assicurato che i cittadini napoletani potranno “sicuramente vedere una riduzione di quel costo, un euro da pagare ogni giorno sia all’andata che al ritorno, ma il nostro obiettivo e’ cancellare completamente il pedaggio. I colpevoli di questa situazione sono coloro, sia di centrosinistra che di centrodestra, che per decenni hanno dato la concessione a Cirino Pomicino, politico di fin troppo lungo corso, e poi, tra il 2007 e il 2008, gli hanno messo anche il macigno di protezione della legge. Noi stiamo smantellando tutto, lo abbiamo fatto con il decreto Genova, e il nuovo modello tariffario fa cose rivoluzionarie: ti dice che se guadagni piu’ di quanto c’e’ scritto nel contratto non ti tieni in tasca i soldi ma li ridai ai cittadini e soprattutto che se non fai manutenzione paghi le penali”.

ItaliaViva : I grillini hanno cambiato idea tante volte, cambieranno idea anche questa volta. Magari dopo le regionali, ma il sì… - La7tv : #lariachetira @MatteoRenzi (Italia Viva): 'Era giusto far partire il governo, ho rosicato tanto, ma se fossero anda… - matteorenzi : Oggi a Firenze per dare un messaggio chiaro: chi non vuole votare leghista ma non vuole nemmeno l’alleanza strategi… - alessandroagos8 : RT @RepubblicaTv: Regionali in Veneto, la denuncia: Fratelli d'Italia sparge disinfettante sul candidato dei Verdi: L'episodio ai gazebo di… - BachBad : RT @RepubblicaTv: Regionali in Veneto, la denuncia: Fratelli d'Italia sparge disinfettante sul candidato dei Verdi: L'episodio ai gazebo di… -