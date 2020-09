Vertice dei 7 Paesi del Mediterraneo, si è parlato di migranti e di Europa (Di venerdì 11 settembre 2020) I Capi di Stato e di Governo, a partire da Emmanuel Macron, si sono espressi in dichiarazioni congiunte in merito ai temi trattati nell'EuroMed 7,gruppo che racchiude sette Paesi mediterranei membri dell'Unione europea Leggi su firenzepost

AJACCIO – Ad Ajaccio, in Corsica, si e’ tenuto il settimo Vertice dei Paesi del Sud dell’Unione europea. I Capi di Stato e di Governo, a partire da Emmanuel Macron, si sono espressi in dichiarazioni c ...«Le priorità che abbiamo identificato» per il Recovery Plan sono «quelle della innovazione, della digitalizzazione, della sostenibilità ambientale, delle infrastrutture, della coesione sociale e terri ...