Versamenti fiscali sospesi per Covid-19: le nuove modalità di pagamento (Di venerdì 11 settembre 2020) I vari decreti fiscali d’emergenza Covid-19, e precisamente l’art. 18 del DL 18/2020 “Cura Italia”, gli artt. 18 e 19 del DL 23/2020 “Decreto Liquidità” e infine gli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 “Decreto Rilancio”, hanno sospeso per il periodo marzo-maggio 2020 alcuni Versamenti scadenti in tale periodo. Si tratta generalmente di: ritenute ex (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; addizionali regionali e comunali IRPEF; contributi previdenziali e assistenziali; IVA; INAIL; ritenute ex art. 25 e 25 bis DPR 600 non subite su richiesta dai professionisti e agenti di commercio. Le novità introdotte dal “Decreto Agosto” Il DL 104/2020 (Decreto Agosto) ha introdotto un’ulteriore modalità di ... Leggi su quifinanza

Con la Risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d'acconto ...

Sanatoria nero, fissati i costi

Il condono sul lavoro sommerso costa 300 euro mensili nei settori dell'agricoltura e 156 euro mensili in quello domestico. Il costo è quanto devono sborsare i datori di lavoro che hanno aderito alla s ...

