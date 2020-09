Verratti non ci sta: «Calendario come il nostro è possibile solo in Francia!» (Di venerdì 11 settembre 2020) Marco Verratti ha parlato dopo la sconfitta incassata dal Paris Saint Germain contro il Lens: le sue parole Marco Verratti ha parlato dopo la sconfitta incassata dal Paris Saint Germain contro il Lens. Le sue parole polemiche sul Calendario che attende i parigini. «Credo che la sconfitta sia dipesa da diversi fattori che hanno agito contemporaneamente. Noi che abbiamo fatto tutto il possibile. Questo è stato il nostro massimo. Non puoi chiedere di più dopo una settimana di allenamento. Ho visto quanto erano stanchi i ragazzi che tornavano negli spogliatoi. È strano fare un Calendario come questo… La nostra prima partita era originariamente programmata per il giorno della finale di Champions League, è strano. Questo è ... Leggi su calcionews24

zeta_reticoli : @EmanueleBottoni La juve non volle prendere Verratti dal Pescara ad un cifra sotto i 10 milioni. Poi una volta fatt… - metalblanco1991 : RT @marco_rogerio_: Barella bravo ma voglio Vidal; Fagioli intelligente ma ho Khedira; Meret sì ma non ha i piedi; Plus-Mandragora; Verratt… - totofaz : @Tafuro_Riccardo @NicoSpinelli8 a me non pare proprio. Adoro Barella, ma lui non è certo ne Pirlo ne Pogbà come tas… - mony_carmy : #Florenzi al psg anche solo in prestito va benissimo, anche perché per me verratti come italiano non basta - FNS71424 : @FrancescoRoma78 @Davide1926___ Esatto...poi parliamoci chiaro. Il psg a centrocampo...oltre verratti...non ha tutta sta forza. -