Veronica 16 anni e Carlo 19 non ce l’hanno fatta Due fratelli morti nello scontro tra moto e furgone a Novara

fanpage : Una tragedia devastante, addio a Carlo e Veronica, morti a soli 19 e 16 anni - lupettorosso76 : RT @fanpage: Una tragedia devastante, addio a Carlo e Veronica, morti a soli 19 e 16 anni - lana_carlotta : RT @fanpage: Una tragedia devastante, addio a Carlo e Veronica, morti a soli 19 e 16 anni - fanpage : Una tragedia devastante, addio a Carlo e Veronica, morti a soli 19 e 16 anni - cbassosande : 10/09/1977 - 10/09/2020: oggi è il 43° anniversario di matrimonio von Laura! Sono stati 43 anni di straordinaria in… -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica anni

La Stampa

Avevano 19 e 16 anni Carlo e Veronica, i due fratelli morti in uno schianto fatale della loro moto contro un furgone. A Casalbeltrame lutto cittadino. Non c’è stato nulla da fare per Veronica e Carlo ...Non c’è stato nulla da fare per Veronica e Carlo Di Bernardo, i due fratelli con la passione per le moto morti in un incidente avvenuto nei pressi di Novara giovedì 10 settembre. I due ragazzi, ...