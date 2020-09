Verissimo, nuovo studio e anticipazioni prima puntata (Di venerdì 11 settembre 2020) Parte domani la nuova edizione di “Verissimo” con Silvia Toffanin: lo studio risponde alle norme anti-Covid; tra gli ospiti Palmas e Chiambretti Al via domani, sabato 12 Settembre 2020, alle 16.00 su Canale 5 la nuova edizione di “Verissimo”, il talk-rotocalco prefestivo condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice vicentina, diventata ormai una certezza incrollabile del programma, accoglierà i suoi ospiti in uno studio quasi completamente rinnovato in ottemperanza alle norme anti-contagio da Coronavirus. Dalle prime immagini circolanti sul web, vediamo che la Toffanin sarà seduta a molti metri di distanza dall’intervistato o dall’intervistata, e che lo spazio tra i due sarà efficacemente colmato da un grande ledwall sul quale campeggia una fotografia del ... Leggi su zon

