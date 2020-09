‘Venezia 77’, sul red carpet eleganza al maschile con Edoardo Leo e Stefano Accorsi. Sfilano anche Luigi Favoloso con la sua Elena Morali: ecco tutti i look della nona serata! (Di venerdì 11 settembre 2020) Sta per giungere ormai al termine la 77esima edizione del Festival di Venezia: nella nona e terzultima serata sono stati moltissimi i nomi internazionali che hanno attraversato la passerella, di fronte ai flash dei fotografi, ma non sono mancati, come nelle altre giornate, anche star del web e del cinema nostrano. Ad arrivare nel pomeriggio in un elegante completo chiaro Stefano Accorsi, uno degli attori più amati del panorama cinematografico, mentre per il red carpet Edoardo Leo ha scelto un completo scuro, semplice ed elegante. A solcare la passerella veneta è stata anche Ludovica Martino, nota soprattutto grazie al ruolo di Eva Brighi in Skam, amatissima dai giovani che ha scelto un austero abito nero e bianco adornato da una cascata di balze, mentre ... Leggi su isaechia

WeCinema : #Venezia77: 10min di applausi per 'Notturno' di Rosi. Il cinema italiano è ancora protagonista con il 4° film in co… - Internazionale : Il nuovo documentario di Gianfranco Rosi, filmato nell’arco di tre anni sui confini di Iraq, Siria, Kurdistan e Lib… - repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - Horamiji : RT @RepSpettacoli: Venezia 77 James Norton e il piccolo Daniel, c'è un mini attore sul red carpet - Daniele_Daino : RT @RazziaUltima: A #Venezia77 è passato in concorso #Notturno di #GianfrancoRosi -