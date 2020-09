Venezia 77 “spacca” | gambe protagoniste alla Mostra del Cinema

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 11 settembre 2020) Nella smorfia napoletana il 77 rappresenta ledelle donne. Fa sorridere il fatto che quest’anno,77esima edizione delladeldi, lenei look delle star siano proprio le. Affusolate, muscolose, corte, lunghe, dritte, arcuate: ce n’è per tutti i gusti. Le star sul red carpet hanno optato per abiti rivelatori, che hanno messo ini loro corpi. Georgina Rodriguez è arrivata a77 come una diva, tra jet privato e outfit da sogno. Sul tappeto rosso ha ammaliato con un abito di Pronovias dallo spacco vertiginoso. Da poco single (ma forse c’è aria di riavvicinamento), Cecilia Rodriguez ha esibito le forme in un luccicante abito metallizzato di ...