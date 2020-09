‘Venezia 77’ | nella penultima serata sul red carpet anche Rosa Perrotta | Pietro Tartaglione e Giulia Latini | ecco tutti i look

Leggi su isaechia

(Di venerdì 11 settembre 2020) È a un passo dal concludersi la 77esima edizione del Festival di Venezia chequest’anno, nel rispetto delle normative anti Covid, ha visto sfilare sul redmoltissimi personaggi più o meno noti non solo del mondo del cinema, macantanti e volti diventati famosi grazie al piccolo schermo, ai reality e ai sempre più influenti social. Non sono mancate le polemiche e i dibattiti social – da alcune dichiarazioni di Beatrice Valli criticate dal web (con conseguente replica della diretta interessata), alla scelta di body positivity diDe Lellis, fino al bacio saffico che si sono scambiate Mila Suarez e Elisa De Panicis – e non sono mancati, ovviamente, né isuper apprezzati, né quelli meno convincenti....