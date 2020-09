Venezia 77 | Diodato si esibirà nella cerimonia di chiusura

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 settembre 2020)e la poetessa Mariangela Gualtieri apriranno ladidi77, che sarà trasmessa in diretta dalla RAI. Saràad aprire ladidi77, sabato 12 settembre, e insieme a lui salirà sul palco anche Mariangela Gualtieri, poeta e drammaturga. Mariangela Gualtieri reciterà - in un contributo filmato appositamente realizzato per l'occasione - un frammento di nove marzo duemilaventi, la poesia che ha emozionato gli italiani, diventando popolarissima sul web e sui social in un momento così particolare e difficile per il nostro Paese. In diretta dal palco della Sala Grande,canterà una versione rivista di Adesso, uno tra i brani ...