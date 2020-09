Valtellina, precipita durante scalata: morto alpinista 56enne (Di venerdì 11 settembre 2020) commenta Un alpinista di 56 anni, residente in provincia di Trento, ha perso la vita precipitando durante una scalata sul Monte Disgrazia, in Valtellina. La vittima era impegnata con due amici nell'... Leggi su tgcom24.mediaset

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Valtellina, precipita durante scalata: morto alpinista 56enne #valtellina - Federic98234963 : RT @MediasetTgcom24: Valtellina, precipita durante scalata: morto alpinista 56enne #valtellina - MediasetTgcom24 : Valtellina, precipita durante scalata: morto alpinista 56enne #valtellina -

Ultime Notizie dalla rete : Valtellina precipita

Si tratta di Danilo Mengarda, 56enne di Samone Valsugana, che ha perso la vita precipitando per 300 metri sulla via Corda Molla Tragedia questa mattina in Valtellina. Danilo Mengarda, 56enne di Samone ...Un alpinista di 56 anni, residente in provincia di Trento, ha perso la vita precipitando durante una scalata sul Monte Disgrazia, in Valtellina. La vittima era impegnata con due amici nell'ascensione, ...