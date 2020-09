Valori Fifa 21, Lukaku si sfoga: “È una mossa pubblicitaria!” (Di venerdì 11 settembre 2020) Valori Fifa 21- Come ogni anno i primi giorni di settembre sono quelli più attesi dagli amanti del videogame calcistico. Ea Sports infatti rende noti i Valori dei calciatori più forti del gioco e, come sempre, non mancano le polemiche. Fifa 21 è in arrivo, ma le polemiche riguardante i Valori “overall” dei giocatori sono già realtà. Come ogni anno EA Sports ha reso noti i Valori dei migliori calciatori presenti nel simulatore calcistico e, anche quest’anno, non sono poche le “critiche” per i parametri realizzati dagli sviluppatori del videogame di calcio più famoso al mondo. Niente da dire sui primi posti: sul podio ci sono Messi (il più forte del roster, con 93 di overall) che precede Ronaldo (92) e il ... Leggi su bloglive

