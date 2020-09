Valle d’Itria: furti nelle case, evidenzia il sindaco di Alberobello. Segnalazioni a Martina Franca Comitato provinciale per la sicurezza a Bari, caso-Adelfia per bande di minorenni (Di venerdì 11 settembre 2020) Nella riunione del Comitato provinciale per la sicurezza indetta dal prefetto Antonia Bellomo, a Bari sono intervenuti sindaci ed esponenti delle forze dell’ordine. Emersi in particolare due casi: Adelfia, per le azioni di bande di minorenni, ed Alberobello, per furti nelle abitazioni. Il sindaco Michele Longo ha evidenziato l’incremento del preoccupante fenomeno, soprattutto negli ultimi giorni. Più in generale è la Valle d’Itria che deve fronteggiare i furti nelle case. Segnalazioni al riguardo giungono anche da Martina Franca, ormai da ... Leggi su noinotizie

