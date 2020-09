Valentina Vignali super sensuale a bordo piscina (FOTO) (Di venerdì 11 settembre 2020) L’estate è ormai agli sgoccioli, ma c’è chi ancora non si rassegna. Fra questi, anche Valentina Vignali, modella e cestista dello Smit Roma Centro. La giovane ha trascorso qualche giorno sul lago di Garda e ne ha approfittato per godersi gli ultimi giorni di caldo. L’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram che la ritrae mentre indossa un costume da bagno mettendo in mostra tutte le sue curve, ha fatto impazzire i suoi followers. Visualizza questo post su Instagram I’m an emotional gangsta, I cry once every month Un post condiviso da Valentina Vignali (@ValentinaVignali) in data: 10 Set 2020 alle ore 3:45 PDT Leggi su sportface

Ancora Valentina Vignali sul microfono, ancora Babilonia alla produzione musicale: un’accoppiata che ha già funzionato e che, questa volta, si ripresenta cambiando veste. Su un groove che sa di fine e ...

Valentina Vignali, costume striminzito e fisico mozzafiato. Lei rivela: "Piango una volta al mese"

Scatto ad alto tasso sexy per Valentina Vignali. L'ex cestista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato sui suoi canali social una foto con indosso uno striminzito costume che ha messo in ...

