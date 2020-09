Valentina Nappi esprime la sua sulla masturbazione in pubblico e si “allea” con Barbie Xanax: “Mettetevi il burka” (Di venerdì 11 settembre 2020) La pornostar Valentina Nappi è intervenuta su Twitter per dire la sua sull’autoerotismo in luoghi pubblici, ma è polemica Valentina Nappi è tornata a far parlare di se e a provocare suscitando piuttosto furiose tra gli utenti di Twitter. Questa volta, però, è stato un tweet della youtuber Barbie Xanax a scatenare la polemica, nel quale scrive di essere sconcertata dalle donne che non escono la sera o che non si vestono come vogliono perché c’è la psicosi del uomo molestatore o hanno paura di provocare qualche reazione indiscreta negli uomini in generale. A quel punto, è intervenuta una utente che si è scagliata contro la youtuber, scrivendo: “Vorrei dire a Barbie ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 11 settembre 2020) La pornostarè intervenuta su Twitter per dire la sua sull’autoerotismo in luoghi pubblici, ma è polemicaè tornata a far parlare di se e a provocare suscitando piuttosto furiose tra gli utenti di Twitter. Questa volta, però, è stato un tweet della youtubera scatenare la polemica, nel quale scrive di essere sconcertata dalle donne che non escono la sera o che non si vestono come vogliono perché c’è la psicosi del uomo molestatore o hanno paura di provocare qualche reazione indiscreta negli uomini in generale. A quel punto, è intervenuta una utente che si è scagliata contro la youtuber, scrivendo: “Vorrei dire a...

Arsodendro : RT @Gabardino73: Vedo che c'è Valentina Nappi in tendenza. Dev'essere qualcosa di grosso. - AnginaPectorum : Di recente Valentina Nappi ha dichiarato di guadagnare troppo poco dal porno, visto il precedente della Chianello q… - 79_Alessio : RT @Manucasy: Io voglio sperare con tutto il cuore che quella deficiente di Valentina Nappi apra bocca solo per far parlare di sé. Perché d… - disilluso_ : Valentina Nappi e la critica alla ragion pura. - emylela1 : RT @robertabg72: Sta Valentina Nappi deve essere talmente assuefatta al sesso e ai cinema porno che non distingue più la fantasia dalla rea… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Nappi Valentina Nappi si è sposata con Giovanni Lagnese Secolo Trentino Valentina Nappi sconcerta l'Italia: "Un uomo che si masturba in treno...". Travolta dagli insulti

"Uno che si masturba in treno dovrebbe farti ridere". Valentina Nappi, attrice salernitana diventata diva dei film per adulti negli Usa e nota per le sue posizioni politiche anti-leghiste, scandalizza ...

Valentina Nappi bannata da Instagram e minacciata di morte

Valentina Nappi è stata bannata da Instagram. A pochi giorni dal suo matrimonio con Giovanni Lagnese, la famosa attrice a luci rosse è stata oscurata dal popolare social network. Perché? Che cosa è su ...

"Uno che si masturba in treno dovrebbe farti ridere". Valentina Nappi, attrice salernitana diventata diva dei film per adulti negli Usa e nota per le sue posizioni politiche anti-leghiste, scandalizza ...Valentina Nappi è stata bannata da Instagram. A pochi giorni dal suo matrimonio con Giovanni Lagnese, la famosa attrice a luci rosse è stata oscurata dal popolare social network. Perché? Che cosa è su ...