Valentina Nappi esprime la sua sulla masturbazione e si “allea” con Barbie Xanax | “Mettetevi il burqua”

Valentina Nappi esprime la sua sulla masturbazione e si "allia" con Barbie Xanax: "Mettetevi il burqua" (Di venerdì 11 settembre 2020) La pornostar Valentina Nappi è intervenuta su Twitter per dire la sua sulle molestie sessuali e la masturbazione in luoghi pubblici, ma è polemica Valentina Nappi è tornata a far parlare di se e a provocare suscitando piuttosto furiose tra gli utenti di Twitter. Questa volta, però, è stato un tweet della youtuber Barbie Xanax a scatenare la polemica, nel quale scrive di essere sconcertata dalle donne che non escono la sera o che non si vestono come vogliono perché c'è la psicosi del uomo molestatore o hanno paura di provocare qualche reazione indiscreta negli uomini in generale. A quel punto, è intervenuta una utente che si è scagliata contro la youtuber, scrivendo: "Vorrei dire a ...

Novacula_Occami : RT @rostokkio: Valentina Nappi: 'Uno che tira fuori il cazzo in treno non fa nulla di male'. Ok, però gli avevano chiesto il biglietto. - Terra2itter : RT @rostokkio: Valentina Nappi: 'Uno che tira fuori il cazzo in treno non fa nulla di male'. Ok, però gli avevano chiesto il biglietto. - sweet04creature : RT @_SpaceJay___: Valentina Nappi è ciò che gli uomini etichettano come 'Vero femminismo' e cioè la donna che fa porn0 per il loro piacere,… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: 'Meglio essere stuprata che essere femminista.' 'Uno che si masturba in treno dovrebbe farti ridere.' Chiunque può dire… - bladistic : @Teak_Mustang Fai ricerca Valentina Nappi -

Valentina Nappi è stata bannata da Instagram. A pochi giorni dal suo matrimonio con Giovanni Lagnese, la famosa attrice a luci rosse è stata oscurata dal popolare social network. Perché? Che cosa è su ...

Valentina Nappi denuncia: “Minacciata di morte dai nemici dell’hard”

Valentina Nappi ha inviato una scioccante lettera al sito Dagospia denunciando di essere stata pesantemente minacciata da un gruppo ultracattolico Valentina Nappi ha deciso di inviare una missiva lett ...

