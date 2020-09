Va a fare il test di Medicina pur sapendo di essere positiva al Covid: giovane denunciata (Di venerdì 11 settembre 2020) Si è recata da Macerata a Bologna per svolgere il test di ammissione al corso di Medicina in inglese pur sapendo di essere positiva. La giovane, 19 anni, si era però registrata insieme alla madre in ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 settembre 2020) Si è recata da Macerata a Bologna per svolgere ildi ammissione al corso diin inglese purdi. La, 19 anni, si era però registrata insieme alla madre in ...

piersileri : Non obblighiamo i prof a fare i test per il Covid. Importante che i docenti li facciano ma deve essere una loro sce… - La7tv : #piazzapulita Paolo Mieli: “La cosa che mi preoccupa di più sono le insegnanti che non si vogliono testare. Non si… - dellorco85 : Probabile forzatura dell'intervistatore su skytg24, ma ascoltare alcuni ragazzi che fanno i test di ammissione a me… - kiara86769608 : RT @globalistIT: E una così voleva fare il medico? - mmanca : RT @Miti_Vigliero: La ragazza positiva che viola la quarantena per fare fare il test di Medicina a Bologna Denunciata per il reato di deli… -

Ultime Notizie dalla rete : fare test Non obblighiamo i prof a fare i test per il Covid L'HuffPost Scuola, rientro dopo l’assenza lunga: il certificato non serve (se non è Covid). Ma i presidi protestano

E’ caos sui certificati medici per il ritorno a scuola dopo un’assenza lunga, di almeno tre giorni. Salvo i casi di Covid - nei quali lo studente viene seguito dalla Asl dal tampone fino alla guarigio ...

SCUOLA. DE LUCA, ‘AD OGGI 80MILA TEST SU PERSONALE SCOLASTICO, 4 POSITIVI’

“Ad oggi sono 80mila le persone che hanno fatto il test sierologico” nell’ambito dello screening obbligatorio promosso dalla Regione Campania sul personale scolastico, docente e non docente. Lo ha re ...

E’ caos sui certificati medici per il ritorno a scuola dopo un’assenza lunga, di almeno tre giorni. Salvo i casi di Covid - nei quali lo studente viene seguito dalla Asl dal tampone fino alla guarigio ...“Ad oggi sono 80mila le persone che hanno fatto il test sierologico” nell’ambito dello screening obbligatorio promosso dalla Regione Campania sul personale scolastico, docente e non docente. Lo ha re ...