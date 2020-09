Usa | incendi West Coast | finora almeno 17 morti

(Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 11 SET - Sale il numero delle vittime degliche stanno devastando ampie zone dellaamericana. In totale isono ora 17, ma si teme che il bilancio si aggravi ...

(ANSA) - NEW YORK, 11 SET - Sale il numero delle vittime degli incendi che stanno devastando ampie zone della West Coast americana. In totale i morti sono ora 17, ma si teme che il bilancio si aggravi ...La California non è l’unico Stato federato con il cielo rosso a causa degli incendi nella zona costiera di San Francisco: anche in Colorado, in particolare a Denver, le temperature record attorno ai 3 ...