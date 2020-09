USA, emergenza incendi sulla West Coast: almeno 10 morti e 16 dispersi in California (Di venerdì 11 settembre 2020) Si è aggravato il bilancio delle vittime degli incendi nel nord della California: lo hanno reso noto le autorità, confermando almeno 10 morti e 16 dispersi. In Oregon 500mila persone sono state evacuate a causa dei roghi: 5 città sono andate completamente distrutte. Nello Stato di Washington ha perso la vita un bimbo di un anno che stava tentando di trovare riparo insieme alla famiglia. Altre tre persone sono morte in California, nella Contea di Butte, dove nel 2018 venne devastata la città di Paradise. Circa 17mila vigili del fuoco sono ininterrottamente impegnati nella lotta contro le fiamme.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus, ancora in aumento i nuovi casi

ROMA - Sono 1.597 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 10 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.587. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 94.186 t ...

Studio Usa: “Anche i cani sono più stressati in quarantena, in aumento i morsi ai bimbi”

Anche i cani sono diventati un po' più nervosi e aggressivi durante il periodo del lockdown legato all'emergenza coronavirus. Negli Usa, all'ospedale pediatrico Children's Hospital Colorado sono stati ...

