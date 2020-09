Usa, brucia la Costa Occidentale: “500mila evacuati in Oregon” (Di venerdì 11 settembre 2020) Continua il problema incendi negli Usa, con la Costa Occidentale dilaniata dalle fiamme. In Oregon ben 500mila persone sfollate a causa dei roghi. Non si arrestano gli incendi in Oregon, con gli Usa che continuano ad essere tartassati da roghi sulla Costa Occidentale. Infatti le fiamme stanno devastando non solo l’Oregon, ma anche la California, … L'articolo Usa, brucia la Costa Occidentale: “500mila evacuati in Oregon” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Brucia la West Coast: gli incendi tingono il cielo di un arancione apocalittico - Corriere : Brucia la West Coast: gli incendi tingono il cielo di un arancione apocalittico - RPezzucchi : Brucia la West Coast: gli incendi tingono il cielo di arancione - AncoraFischia : La #WestCoast brucia. Negli #Usa scene da apocalisse ambientale - BeltramoPaolo : RT @Corriere: Brucia la West Coast: gli incendi tingono il cielo di un arancione apocalittico -