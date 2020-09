Us Open, Medvedev si avvicina alla semifinale: “Più facile sfidare Thiem su cemento” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Dominic è un avversario duro da affrontare, specialmente su terra. L’ho provato un anno fa a Barcellona. Su cemento è più facile, in un certo senso. Ha fatto comunque finale all’Australian Open. Dico che è più semplice per me. Cerca sempre di girarsi sul dritto e fare punto. Non c’è tanto da fare se non affrontarlo e provarci”. Queste le parole d’avvicinamento di Daniil Medvedev alla semifinale degli Us Open 2020 contro Dominic Thiem. Il russo è fiducioso e parla anche della condizione atletica generale: “Sono sorpreso dalla tenuta fisica di tutti – ha ammesso in conferenza – Ci sono stati tanti match finiti al quinto. Ovviamente non ... Leggi su sportface

