Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maria De Filippi, tra Valentina ed Enzo Storiella Finta! (Di venerdì 11 settembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Valentina ed Enzo avrebbero avuto una breve storia ed Armando è passato all’attacco contro Capo. Nel frattempo, Nicola è stato attaccato anche dalle corteggiatrici e dai corteggiatori del Trono Classico… E’ andata in onda una nuova Puntata di Uomini e Donne. Come quasi ogni giorno, si è tornati a parlare di Gemma e Nicola e tra i due c’è stato un nuovo scontro. Inaspettatamente, però, tutti si sono schierati dalla parte della Galgani. Ecco cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Nicola accusato di fingere! La Puntata quotidiana del dating show ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 11 settembre 2020)diedavrebbero avuto una breve storia ed Armando è passato all’attacco contro Capo. Nel frattempo, Nicola è stato attaccato anche dalle corteggiatrici e dai corteggiatori del Trono Classico… E’ andata in onda una nuovadi. Come quasi ogni giorno, si è tornati a parlare di Gemma e Nicola e tra i due c’è stato un nuovo scontro. Inaspettatamente, però, tutti si sono schierati dalla parte della Galgani. Ecco cosa è successo.di: Nicola accusato di fingere! Laquotidiana del dating show ...

matteosalvinimi : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a violenze contro donne e uomini in divisa, a sbarchi fuori controllo, a c… - Corriere : Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower e tre figli. Ha postato un video in cui il girovita è de… - matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - jillsanders1991 : @blondecotAletta Dicendo molestia stiamo assumendo che sia qualcosa che coinvolge terze parti. La mera presenza non… - louserss : RT @svftieniall: ok già mi hai scassato i coglioni. voi non potete venirmi a dire certe cose su harry quando i vostri 'idoli' sono i primi… -